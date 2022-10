Tem início nesta terça-feira (11), o 1º Festival Folclórico Cultural de Nova Petrópolis (Kulturvolksfest). O mais novo evento do calendário municipal tem programação no Centro de Eventos até o dia 22 de outubro. No primeiro dia, o destaque fica por conta do show do Grupo Blaska, que se apresenta às 19h, logo após a abertura oficial.

A programação oficial do festival começa às 13h com o Baile de Terceira Idade no salão principal do Centro de Eventos. A festa na véspera do feriado nacional segue ao longo da tarde, com o Musical Monte Carlo subindo no palco do Centro de Eventos às 15h.

Para acompanhar a programação cultural, o evento contará com o serviço de 13 cervejarias artesanais, além de um diversificado espaço gastronômico. Outro destaque é a área kids, que funcionará em todos os dias do evento.

Em todos os dias de programação, o Kulturvolksfest terá ingresso com valor único, de R$ 15,00. O pagamento dá direito a um copo de chopp personalizado do evento. E quem apresentar o copo, não paga ingresso nas visitas seguintes. Menores de 18 anos não pagam ingresso.