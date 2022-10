A instalação de uma usina de etanol à base de milho, foi pauta de reunião na sede social do Sindicato Rural, em Júlio de Castilhos. Na oportunidade, o prefeito Bernardo Quatrin Dalla Corte, juntamente com lideranças regionais, recebeu os representantes da empresa do setor usineiro e do agronegócio.

Os empresários Dilceu Rossato e Mardonio Ferigollo, que estão à frente do projeto, informaram no encontro que está em andamento o plano de viabilidade econômica do projeto da usina, e também questões ambientais. Nesta semana acontece reunião do conselho da indústria constituída por 11 sócios e consórcios junto aos bancos financiadores para consolidar o projeto.

Segundo Dilceu Rossato, a intenção é construir a empresa em Júlio de Castilhos, mas o anúncio oficial somente ocorrerá quando o recurso financeiro estiver na conta da empresa. A cidade de Júlio de Castilhos é vista com um potencial logístico e foi ressaltada a importância do projeto, que fortalecerá a região.

A indústria de etanol em Júlio de Castilhos poderá gerar 150 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos. O investimento previsto pelos empresários deve chegar a R$ 450 milhões.