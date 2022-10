Feira do Livro de Bento Gonçalves inicia na quinta-feira

A Via del Vino, em Bento Gonçalves, será o palco da 37ª edição da Feira do Livro da cidade, uma das mais tradicionais do Estado. A edição deste ano, que vai até 16 de outubro, traz o questionamento "Qual seu destino literário?" e a provocação "Explore novas aventuras" como mote.

Segundo a organização do evento, a ideia é estimular o público a enxergar a convergência entre a literatura tradicional, dos livros impressos e das sessões de autógrafo, com a praticada nas redes sociais, baseada no compartilhamento e nos seguidores virtuais. Como patrono da festa, foi escolhido o jovem paulista Zack Magiezi, cuja produção ocorre no ambiente digital.

Já o escritor homenageado será o professor Firmino Splendor, um dos mais importantes autores de Bento Gonçalves. "A convergência desses dois universos está no centro da nossa Feira, que já se tornou uma das mais importantes do calendário cultural e turístico do município", explica o prefeito, Diogo Siqueira.

A feira também envolve os alunos do município na programação. Além da criançada fazer a visitação à feira, o patrono e o escritor homenageado irão até as escolas conversar com a nova geração de leitores. No total, 9 mil alunos serão impactados — para além do público em geral que, tradicionalmente, lota a Via del Vino.

Ao todo, nove livros serão lançados na feira, que contará com a presença de 13 escritores locais e 18 de outras cidades e estados. Estão confirmadas, entre outras, palestras com o escritor Fabrício Carpinejar e Pedro Guerra. Durante o evento, 122 atividades devem ser realizadas durante a festa literária do município.