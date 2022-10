Parque da Festa da Uva recebe festival de blues em Caxias do Sul

O tradicional Mississippi Delta Blues Festival chega à sua 13ª edição em 2022 com a Clarksdale Edition, celebrando uma das principais cidades do Delta do Mississippi, nos Estados Unidos. Assim como nos anos anteriores, o evento acontecerá em novembro, nos dias 17, 18, 19 e 20. A grande novidade é que o festival estará de casa nova, Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Su. Ainda, o encerramento do evento, no dia 20, será com acesso gratuito numa celebração ao Dia da Consciencia Negra.

Reconhecido como o maior festival de Blues da América Latina, esta edição terá área de cerca de 15 mil metros quadrados, ocupando os espaços das réplicas, som e luz, camping e espaço multicultural do complexo. De acordo com Toyo Bagoso, idealizador do evento, a mudança de local já vinha sendo analisada desde a última edição, em 2019, e foi baseada em requisitos como acesso, transporte, estacionamento e possibilidade de remodelação do evento, entre outros. "Além disso, o Parque de Eventos da Festa da Uva está intimamente ligado ao berço da colonização italiana na cidade, servindo como homenagem ao município que acolhe o Festival de Blues há 12 anos", aponta.

Como a edição 2020 teve de ser adiada em vista das restrições impostas pela pandemia, a organização do festival= determinou que os ingressos adquiridos para aquele ano continuarão valendo para este nos seus respectivos dias, sem a necessidade de troca ou nova validação. Ainda, o Mojo Card, que garante descontos para entradas e produtos, também terá validade, sendo que qualquer cartão de qualquer edição garantirá as vantagens, devendo ser apresentado na entrada do Festival para validar os benefícios.