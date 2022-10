Com o objetivo de estimular a implementação de práticas sustentáveis no município, voltadas ao cuidado com a natureza, a prefeitura de Santa Clara do Sul oportuniza uma novidade aos contribuintes neste ano. Quem aderir ao Programa de Consciência Ambiental poderá receber até 15% de desconto extra no IPTU a partir de 2023. Somando aos demais benefícios vigentes, como de Bom Pagador, o desconto no imposto pode chegar a 25% a partir do próximo ano.

De acordo com a secretária de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Mallmann, o programa incentiva os empreendimentos e moradores a contribuírem com a preservação ambiental por meio do uso racional dos recursos naturais, proporcionando melhorias no ambiente urbano e fortalecendo a consciência sócio-ambiental da comunidade. O cadastro no programa pode ser feito até 30 de novembro por meio do site do município.

Dentre as medidas que geram desconto ao contribuinte estão sistema de captação e reuso da água da chuva, uso de placas fotovoltaicas, sistema de resíduos sólidos e preservação dá vegetação do imóvel. Para os 10 itens listados, o desconto varia entre 3 e 10% de desconto.