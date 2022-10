Imbé conta com delegacia de pronto atendimento 24h

O município de Imbé passou a contar com uma Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. O delegado da Polícia Civil do município, Antônio Carlos Ractz Júnior, esteve visitando o gabinete do prefeito Ique Vedovato, acompanhado de parte do efetivo dos agentes que, com a transferência da sede da DPPA, passam a atuar em Imbé.

De acordo com Ractz, 12 policiais concentram seus esforços na cidade. Por ora, a DPPA, que funciona na sede da DP de Imbé, está disponível para atendimento 24 horas. O delegado também destacou os investimentos por parte da prefeitura na área da segurança e as parcerias realizadas em diversas ações, especialmente as sociais e operacionais, neste caso, em conjunto com a Guarda Municipal.

"Trabalhei em diversas cidades aqui da região e não vi nenhuma investindo grande parte dos seus recursos na segurança como vejo aqui em Imbé", disse. Ique também destacou as ações conjuntas e afirmou que o reforço da segurança será ampliado, através da aquisição de novas viaturas para a Guarda Municipal.