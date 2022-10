Um mutirão de limpeza para retirar lixo descartado irregularmente em terreno de mata nativa na região do bairro Bom Pastor, em Caxias do Sul, foi realizado no fim de semana. As equipes da prefeitura e moradores do bairro recolheram mais de 10 toneladas de material, que poderiam ser reciclados e estevam descartados irregularmente. Dentre os materiais, portas de móveis, cadeiras, vasilhas, potes de produtos alimentícios, material têxtil, brinquedos, calçados e televisores.

Segundo a presidente da Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor, Marinês Pegoraro, os moradores tentam limpar área com frequência, mas não estão conseguindo dar conta pelo grande volume de lixo que vem sido deixado no local. "Aqui já foi um espaço limpo e muito utilizado pelos moradores para o lazer e de passagem para acesso à rua João Da Ross. Infelizmente os próprios moradores não estão cuidando do local", disse a presidente do bairro.

Uma parte do material recolhido foi destinado para a cooperativa de reciclagem Paz e Bem, de Caxias do Sul. Os cooperados irão limpar os descartes e utilizar na venda do material que sustenta inúmeras famílias.