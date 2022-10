Iluminação de Natal começa a ser instalada em Erechim

A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Cultura e Esporte, deu início à montagem da decoração do Natal Erechim 2022, com a colocação de alguns materiais e instalação das luzes decorativas. O acendimento das luzes está previsto para o dia 6 de novembro. Já as demais atividades natalinas como a chegada do Papai Noel, atrações culturais, estações de Natal e recreação nas praças iniciam no dia 3 de dezembro.

A data do acendimento das luzes foi pensada para contemplar a comunidade, o comércio e a população que irá movimentar a cidade nos dias da Frinape, que tem início dia 10 de novembro. Diversas atividades vão integrar o Natal Erechim 2022, como ações sociais, recreação, espetáculos e shows artísticos e culturais. Todos os detalhes serão divulgados em breve.

Conforme explica a secretária de Cultura, Carla Talgati, a programação deste ano será antecipada para melhor aproveitamento da data natalina, tão marcante para as famílias. "Estamos trabalhando para trazer a magia do Natal mais cedo neste ano. Com o acendimento das luzes antes mesmo da Frinape, teremos mais tempo para contemplar as belezas decorativas natalinas, prestigiar o nosso comércio local e aproveitar momentos felizes com as famílias da nossa cidade", disse a secretária.

Nos próximos dias, além das redes com as luzes nas árvores das praças e canteiros centrais das avenidas principais do município, será dado início a instalação das luzes no Viaduto Rubem Berta.