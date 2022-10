A prefeitura de Canela está desenvolvendo estudos técnicos com o objetivo de promover adequações no trânsito dentro do Plano de Mobilidade Urbana do município. O responsável pelo trabalho é o engenheiro Rui Voldinei Pires, da empresa RVP Tecnologia e Engenharia, que foi contratada pelo Poder Executivo para qualificar o trânsito em Canela. Recentemente o secretário titular da pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, Alfredo Schaffer, recebeu o engenheiro no Paço Municipal para apresentação dos primeiros resultados do estudo.

O profissional apontou algumas ações que podem ser executadas a curto prazo como adequações em rotatórias, mudança de sentido de fluxo em algumas vias, duplicação de trechos e implantação de novos acessos a vias secundárias. "O estudo inclui intervenções a serem executadas a curto, médio e longo prazo. Temos condições de melhorar o aproveitamento dos espaços, gerando menos conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas para facilitar o escoamento do trânsito em pontos estratégicos", projeta Rui.

O secretário Alfredo Schaffer ressalta que medidas precisam ser tomadas de forma imediata, antes que ocorra um colapso no sistema de trânsito. Os primeiros testes no trânsito devem ocorrer nas próximas semanas e as datas serão divulgadas com antecedência pela Prefeitura de Canela por meio de seus canais de informação e imprensa local. As alterações definitivas serão implementadas a partir do primeiro semestre de 2023, após o encerramento do 35º Sonho de Natal.