Passo Fundo inaugura espaço de aprendizagem criativa

O primeiro Laboratório de Aprendizagem Criativa da rede de ensino de Passo Fundo foi inaugurado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Daniel Dipp, no bairro Valinhos. O espaço é destinado a atividades interdisciplinares que envolvem a resolução de problemas e a criatividade através de ferramentas tecnológicas, como impressora 3D, cortadora a laser e kits de robótica. Este é o primeiro dos 35 espaços que deverão ser inaugurados o até o final de 2023.

Instalado a partir de uma parceria entre a Prefeitura e a empresa Atua Sistemas, o espaço promove um espaço interdisciplinar de prototipação, utilizando tecnologias que conectam a prática docente e curricular à resolução de problemas por meio da criatividade e da inovação. "Apoiar este projeto é importante para mostrar que os setores público e privado podem trabalhar em parceria. Investir em Passo Fundo é também se comprometer com o desenvolvimento econômico e social do município e a educação é um dos eixos que precisa ser fortalecido", argumentou o empresário José Luis Turmina, um dos diretores da empresa Atua Sistemas.

Para o prefeito, Pedro Almeida, os investimentos em educação são fundamentais para garantir o desenvolvimento do município. "Este Laboratório de Aprendizagem Criativa será replicado em diferentes escolas municipais, tornando-as espaços de construção do conhecimento a partir da tecnologia e da inovação. O resultado disso será positivo para toda a sociedade, porque teremos alunos mais preparados para enfrentar os desafios contemporâneos", destacou.

O secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, explicou que o conceito de aprendizagem criativa foi elaborado por um dos maiores institutos de pesquisa e tecnologia do mundo. "A rede de ensino tem trabalhado no sentido de potencializar experiências interdisciplinares que envolvam a resolução de problemas a partir da potência do pensamento científico e do uso criativo de tecnologias", defendeu Teixeira