Villa da Mônica será inaugurada no Dia das Crianças em Gramado

O feriado de 12 de outubro, que também é comemorado o Dia das Crianças, marca a inauguração da Vila da Mônica Gramado, um parque temático em que pessoas de todas as idades poderão sentir que estão entrando no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali vivem suas aventuras.

São mais de 30 atrações para surpreender toda família em cenários temáticos. A Casa da Mônica, por exemplo, é um local para o público interagir com a Turminha de forma lúdica e com muita diversão. A Mônica estará preparando uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono. A partir daí, os visitantes poderão ter acesso ao mundo dos sonhos onde acontecem coisas fantásticas.

Já na Casa da Magali, a menina mais gulosa da turma e seus convidados estão fazendo uma linda festa de aniversário repleta de quitutes da Tia Nena. A Praça do Sansão deve ser um dos locais preferidos para fotos. O espaço fica bem no coração da Vila da Mônica e tem um lindo ipê azul.

Além de conhecer a Turma da Mônica, os visitantes também poderão curtir algumas atrações como o carrossel do Chico Bento, a roda gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos visitantes, de até 24 meses, com brinquedos pedagógicos. A Vila da Mônica Gramado tem uma área de 11 mil metros quadrados e capacidade para receber duas mil pessoas simultaneamente. Fica às margens da ERS-235, na rua Germano Boff, 611, junto ao bairro Carazal. O parque funcionará das 10h às 17h.