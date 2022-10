Cortes na assistência social preocupam cidades do Vale do Taquari

Reunidos na Prefeitura de Encantado, os gestores e gestoras de assistência social do Vale do Taquari decidiram iniciar uma mobilização, junto aos Conselhos Municipais de Direitos, vereadores e prefeitos, em defesa de uma suplementação na proposta orçamentária da União de 2023. O orçamento feito pelo governo federal para o ano que vem prevê uma redução de cerca de R$ 2,5 bilhões em recursos destinados aos municípios para a Política de Assistência Social.

Os cortes, conforme proposta que tramita na Câmara dos Deputados, são de R$ 607 milhões para as ações de Proteção Social Básica; R$ 311 milhões para ações de Proteção Social Especial e de R$ 1,6 bilhão para a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social. As informações constam de documento enviado pela Famurs ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara. Nele, a entidade e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social consideram a proposta orçamentária federal para 2023, para a assistência social, "vergonhosa e inaceitável" e ressaltam que os cortes vão sobrecarregar os municípios, que terão dificuldades para atender a população.

Ainda de acordo com o documento da Famurs, o governo federal não está cumprindo com as competências da gestão compartilhada entre os entes no que se refere ao financiamento das ações e serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Em consequência, os municípios vêm arcando com a responsabilidade da proteção social, "não tendo mais condições financeiras de fazê-lo", conforme o documento.

"É preciso que haja mobilização de todos em defesa de suplementação imediata do orçamento de 2023", reforça a secretária da Saúde, Assistência Social e Habitação de Colinas, Angelita Herrmann. Segundo ela, não há um levantamento sobre valores que os municípios do Vale deixarão de receber, mas estima-se cortes superiores a 95% no financiamento federal.