Santo Ângelo amplia programa de crédito para empresas

O plano de recuperação econômica, proposto pela prefeitura de Santo Ângelo, ganhou mais um capítulo. Foi iniciada a execução da terceira etapa do Programa de Apoio às Empresas (PAE), contemplando 13 micros e pequenas empresas locais com o subsídio pelo município de 1,5% dos juros para financiamentos nas instituições bancárias de até R$ 20 mil. Nas duas etapas anteriores, o município otimizou a lei de incentivos fiscais, contemplando 11 empresas e realizou a capacitação de 25 empresas locais interessadas em vender seus produtos e serviços para a prefeitura de Santo Ângelo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico João Baptista Santos da Silva,, disse que no Programa Retomada os empreendedores se credenciaram junto ao município e, após avaliação de uma comissão municipal, tiveram suas documentações aprovadas e receberam o benefício do juro subsidiado. Segundo ele, o programa continua recebendo cadastramento de microempreendedores individuais e de empresas de pequeno porte. "O interessado deve procurar a instituição financiadora e, em seguida, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para orientações sobre critérios e encaminhamento da documentação. O Programa Retomada amplia a capacidade de Santo Ângelo de gerar emprego e renda", assinalou.

Para integrar o Programa Retomada e ter acesso aos custeios de valores correspondentes aos juros devidos e pagos das operações de crédito, os micros e pequenos empreendimentos devem ter um ano de atividade com registro ativo no alvará do município e faturamento bruto nos últimos doze meses anteriores à adesão de, no máximo, R$ 600 mil. João Baptista informou o prazo para pagamento não pode ser superior a 36 meses, a carência de seis meses e os parcelamentos devem respeitar a data limite de 31 de dezembro de 2024.