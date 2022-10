Dia das Crianças deve elevar em 10% as vendas em Bento Gonçalves

No rol das datas comemorativas mais importantes do segundo semestre, o Dia da Crianças desse ano promete fazer a alegria, também, do comércio. Os lojistas apostam na data para alavancar as vendas e, consequentemente, buscar um amento de movimento em relação à 2021. Segundo levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas do município (CDL-BG), a projeção é de cerca de 10% de crescimento, no comparativo com o ano anterior.

O 12 de outubro chega impulsionado pela estabilidade nas condições de operação após um ano marcado pelos resquícios de restrições da pandemia, no qual as lojas sofriam com a falta de previsibilidade e planejamento por conta do momento de exceção vivido. O consequente aumento da sensação de normalidade e o reaquecimento econômico, percebido em diversos segmentos, deve ser a tônica da data mais amada pelos baixinhos.

"Na busca por bons resultados, o comércio tem despendido um esforço extra. São promoções oferecidas aos consumidores, com condições diferenciadas de negociação, disponibilização de um mix atrativo de produtos e, também, facilidades no que diz respeito ao atendimento: vendas por aplicativos de mensagens e plataformas digitais, garantindo comodidade, praticidade e agilidade para quem quer comprar. Isso se reflete nessa nossa previsão de crescimento nas vendas, que deve se concretizar para a data", afirma o presidente da entidade, Marcos Carbone.

A loja de brinquedos Dona Coruja, localizada em um centro de compras, está otimista para esse período. "Toda nossa divulgação e organização está voltada para o Dia das Crianças. Nas redes sociais, o foco é a data, e o shopping também está trabalhando com ações para potencializar o momento, com decoração temática na praça central, divulgação nas redes sociais e um evento que será realizado no final de semana anterior à data", relata a empresária Fernanda Rizzardo.