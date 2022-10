Taquara prepara atrações de Natal para novembro

Mais uma edição do Natal Mágico de Taquara está sendo preparada pelo município. Em sua programação cultural, o encantamento e a magia desta época do ano será revelada em momentos que tocarão a comunidade e farão reacender somente os bons sentimentos.

A abertura das comemorações natalinas na cidade será no dia 17 de novembro com a Parada de Natal. O evento inicia na rua Júlio de Castilhos com saída às 19h30, da Câmara Municipal de Vereadores até à Praça Marechal Deodoro onde haverá apresentação com o maestro Alex Barbosa, às 20h, a chegada do Papai Noel e o acendimento oficial das luzes de Natal.

A programação do Natal Mágico continua em dezembro com mais momentos natalinos sendo promovidos em Taquara. No dia 1º (quinta-feira), às 20h, haverá apresentação do Coral do IACS, na Praça Marechal Deodoro. O Natal no Eldorado será a próxima apresentação e ocorre no dia 7 (quarta-feira), às 20h, no campo próximo à Emef Getúlio Vargas.

Na sexta-feira, dia 9, ocorre o espetáculo Os Trovadores de Natal, às 20h, na Praça Marechal Deodoro e no dia 15 (quinta-feira), também na Praça, haverá a apresentação da Orquestra de Brinquedos, às 20h. No dia 18 de dezembro (domingo), as comemorações natalinas se descentralizam e passam da cidade para o interior com uma bonita celebração, às 19h, no Distrito de Padilha.

A programação cultural do Natal Mágico de Taquara traz também no dia 21 (quarta-feira) o espetáculo do Terno de Reis, às 20h, na Praça Marechal Deodoro e encerra no dia 22 (quinta-feira), com o Recital Solar em Canto, às 20h, no Solar Pina.