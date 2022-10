Pesquisa realizada em Santa Cruz do Sul será apresentada em congresso

Um estudo desenvolvido no Hospital Santa Cruz (HSC) foi aprovado para apresentação no Congresso Mundial de Cardiologia, que será realizado em conjunto com o 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia (CBC) entre os dias 13 a 15 de outubro de 2022, no Rio de Janeiro. A pesquisa "Efeito do uso de colchicina sobre marcadores inflamatórios, lesão miocárdica e controle da dor no pós-operatório de pacientes de cirurgia cardíaca: um estudo realizado em um hospital de alta complexidade cardiovascular no sul do Brasil" foi foco da dissertação de Mestrado da professora do Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e médica chefe do Serviço de Emergência do HSC, Bárbara Swarowsky Tabach, que é egressa do Programa de Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado em Promoção da Saúde (PPGPS) da Universidade.