Cobrança de pedágio inicia dia 16 em três praças da RSC-287

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) publicou, no Diário Oficial do Estado, a resolução decisória que autoriza o inicio da cobrança das três novas praças de pedágio da RSC-287, em Taquari (km 47), Paraíso do Sul (km 168) e Santa Maria (km 220), inicia a partir da zero hora do dia 16 de outubro. Com a autorização da cobrança, o trecho de 204,51 quilômetros entre Tabaí e Santa Maria sob a concessão da Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, contará com cinco praças de pedágio em operação, incluindo Venâncio Aires (km 86) e Candelária (km 131).