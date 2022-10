São Leopoldo debate furto e roubo de tampas de bueiro

Diante de muitas calçadas sem as devidas tampas, a maioria delas retirada por furto ou vandalismo, a prefeitura de São Leopoldo reuniu diversas secretarias para tratar do tema e buscar alternativas. Especialmente quanto ao cumprimento de uma lei, que trata da reposição das tampas, quanto para a identificação dos titulares de cada tubulação, seja ela de água e esgoto que é responsabilidade do Semae ou da Secretaria de Obras e Viação, ou ainda de empresas de telefonia, internet e outros serviços onde não há a devida identificação e reposição por parte das empresas.

Os titulares das secretarias Geral de Governo, Nelson Spolaor, da Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, de Obras e Viação, Geraldo Passos, da Superintendência de Urbanismo João Dias e demais servidores, debateram as questões legais que envolvem o tema, bem como a regulamentação e aplicabilidade da legislação, envolvendo os entes de governo e também as empresas responsáveis.

O governo deverá apresentar em até 30 dias, uma proposta de alteração na lei, criando um prazo de 90 dias para que as empresas façam a identificação adequada dos espaços utilizados, bem como a legislação deverá prever a aplicação de multa pelo descumprimento. Autorizando o Município a lacrar os locais sem identificação que não tenham sido sanados pelas empresas responsáveis. As empresas deverão apresentar ainda a cada período um relatório de novas tampas e locais utilizados nas calçadas, haja visto que a aprovação não é feita pela Prefeitura.

De acordo com Nelson Spolaor, a Prefeitura trabalha para garantir o passeio público adequado para a população. "Estamos aqui dialogando com as secretarias de governo e nossa Procuradoria no sentido de dar conta do que determina a legislação em vigor sobre o tema", destacou.