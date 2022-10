Caxias do Sul prepara nomeação de médicos para novembro

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul passa a nomear, a partir de novembro, novos médicos com carga horária de 20 horas semanais. Nesta quinta-feira (6), o prefeito Adiló Didomenico assinou a lei que altera dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, possibilitando a contratação dos novos profissionais. Está prevista a nomeação de até 16 profissionais.

A seleção ocorre por meio de concurso público realizado em maio. A contratação dos médicos vai aprimorar o atendimento das equipes de Atenção Primária e de Serviço de Atenção Domiciliar e assegurar repasses financeiros por parte do governo federal ao município, uma vez que o Ministério da Saúde somente cadastra equipes com profissional médico com carga horária de 20 horas semanais ou mais. Além disso, amplia a carga horária trabalhada, uma vez que esses médicos substituem os de 12 horas semanais, conforme houver vacância.

O prefeito Adiló Didomenico destacou que esta alteração terá repercussão positiva no atendimento da população nas Unidades Básicas de Saúde. Entende que o modelo de 12 ou 15 horas não é adequado, pois o médico não está disponível diariamente. Com 20 horas, será possível cobrir um turno, manhã ou tarde, em todos os dias. "Trata-se de alternativa interessante, porque evita que as unidades fiquem sem a presença do médico. E precisamos fortalecer o atendimento para desafogar os atendimentos nas UPAS", reforçou. Também lembrou a importância da destinação de mais recursos pelo Ministério da Saúde. "Não cobre todo o valor investido pelo Município, mas o ressarcimento de parte já ajuda nas finanças", afirmou.

A secretaria da Saúde também trabalha na reposição, com recursos próprios, de 13 médicos que deixaram o município após o encerramento do programa Mais Médicos - outros dois foram repostos pelo programa Médicos pelo Brasil, que substitui o anterior. De forma emergencial, 11 contratados já entraram em exercício, todos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e um deve assumir a vaga até o final de outubro.

A pasta também publicou, nesta quinta-feira, novo edital para contratação de mais um profissional, já que um dos chamados desistiu de exercer a função. Esses profissionais cumprem carga horária de 40 horas semanais e integram a Estratégia de Saúde da Família. "A contratação de todos esses profissionais, de 20 e de 40 horas semanais, é essencial para aprimorar o atendimento prestado em nossa rede de saúde. Mesmo com o encerramento do Mais Médicos e alteração para a denominação Médicos pelo Brasil, que é destinado prioritariamente a regiões mais remotas e vulneráveis, trabalhamos para realizar as contratações com recursos próprios e não deixar a população desassistida", pontua a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi.