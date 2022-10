Furto de hidrômetros em Caxias do Sul mais que dobra em relação aos casos registrados em todo 2021

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul registrou, até o início do mês de outubro, 781 ocorrências de furtos de hidrômetros em 2022. O número já supera o total de ocorrências de 2021, que foi de 300 furtos - um crescimento de 160,3% sobre todo o ano anterior.

De acordo com o levantamento, os bairros Pio X, São Pelegrino e Santa Catarina apresentam a maior predominância de furtos, respectivamente. Os prejuízos são sentidos principalmente pelos moradores dessas regiões que, além dos transtornos, acabam enfrentando a falta de água com mais frequência, uma vez que é necessário fechar os registros das ruas para substituição do aparelho e para diminuir as perdas de água.

Ao longo do ano, os maiores índices foram registrados nos meses de junho (150 furtos) e julho (118 furtos). Só no bairro Pio X, são 122 ocorrências. "A Guarda Municipal tem intensificado as rondas para coibir os furtos e, até mesmo, conduzido à delegacia vândalos e recuperado os hidrômetros", explica o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti. Na madrugada desta quinta-feira (6), seis aparelhos foram localizados pela Guarda Municipal durante ações de rotina.