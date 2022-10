Interior de Santa Maria promove a Festa da Cuca e do Churrasco

Rock, Pop, MPB, Gaúcha, sons para todos os gostos e ainda muita cuca e churrasco vão animar o final de semana do distrito de Boca do Monte, neste sábado (8) e domingo (9), em Santa Maria. Nos dois dias, a partir das 15h, a Festival da Cuca e do Churrasco, na praça central e no Valdir's Bar terá, além das delícias que dão nome ao evento, feiras de produtos coloniais, agroindústrias, de artesanato, shows musicais, praça de alimentação com pratos típicos do distrito. Durante a festa, também ocorre o 2º Encontro do Grupo de Motociclistas Faraós Estradeiros. Para prestigiar o evento não é cobrado ingresso.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, aguarda mais de 3 mil pessoas ao longo dos dois dias do Festival e destaca outros eventos no interior, como a Festa do Porongo e Porco Assado, que ocorreu em junho, em Arroio do Só, e a Festa do Peixe e do Vinho, que ocorreu em março, também em Boca do Monte. "Essas festas servem como incentivo para com a comunidade e as lideranças dos distritos à produção local, os nossos agricultores e as nossas agroindústrias. Nós ajudamos da melhor forma possível, com estrutura, logística para viabilizar essas festas no interior que estão retomando aos poucos, mas com bastante força e também sendo bastante apreciadas pela nossa população", promete o secretário.

Na Festa da Cuca e do Churrasco vão se apresentar as bandas Tchê Folia, Joca Pinheiro, Intrudeiros, Bad Obsession, Red Truckers, Duplo Astral e o DJ John.