Restaurante Popular de Caxias do Sul terá cardápio especial para o Dia das Crianças

Na próxima terça-feira (11) véspera do Dia das Crianças, o Restaurante Popular de Caxias do Sul terá um cardápio especial com hambúrguer saudável, batata rústica e bombom de sobremesa. As 1.130 refeições que são produzidas diariamente serão destinadas em formato de viandas às famílias cadastradas nos bairros atendidos pelo local - Reolon/ Mariani, Campos da Serra, Canyon, Esplanada e Vila Esperança.

"Quase todas as famílias cadastradas no Restaurante Popular têm crianças. Por isso, a cada ano nesta data, nossa equipe se dedica com muito carinho no preparo dos hambúrgueres. Os profissionais se sentem gratificados quando, na entrega das refeições, percebem a alegria nos olhos dos pequenos", destaca a diretora de Segurança Alimentar, Cristina Fabian Gregoletto.

Desde o início de setembro, o Restaurante Popular está com um novo contrato de parceria com a Associação Mão Amiga no valor de R$ 3 milhões, com 1.130 refeições diárias transportadas aos bairros. A ideia, com o contrato, foi manter a oferta de alimentos para os mais necessitados.

Outras unidades do município também terão atividades alusivas ao Dia da Criança, voltadas aos públicos atendidos. Na Saúde, haverá festa das crianças no CAPS Infantojuvenil Mosaico Aquarela, direcionada ao público-alvo do CAPS. A FAS também realiza atividades internas com as crianças acolhidas. Na Codeca, nos dias 10, 11, 13 e 14, crianças de entidades assistenciais e filhos de funcionários de 6 a 12 anos serão recebidos para atividades na sede da Companhia, com agendamento prévio.