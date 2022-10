Feira do Livro de Sapucaia do Sul vai até domingo

A prefeitura de Sapucaia do Sul abriu oficialmente, na quinta-feira, a Feira do Livro. A feira vai até domingo (9), com lançamento de livros e publicações diversas, teatro, sessões de autógrafos, contação de histórias e muitas outras ações que vão estar à disposição da população sapucaiense.

O evento acontece na Praça General Freitas, na área central do município. A abertura oficial do evento contou com a participação do prefeito Volmir Rodrigues, secretários municipais, autoridades e a representação massiva de estudantes e da comunidade.

A Feira do Livro de Sapucaia do Sul tem como patrono Luiz Coronel, nascido em Bagé, em 16 de julho de 1938 é professor, prosador, poeta, letrista, dicionarista, comunicador e palestrante. Entre 1965 e 1970, exerceu a magistratura em comarcas gaúchas. Com mais de 70 obras, recebeu prêmios no Brasil, Espanha e México e tem edições traduzidas para o inglês e alemão. A série de livros infantis "Coleção Esquilo" chegou está atingindo cem mil exemplares distribuídos em feiras do livro.

Os leitores podem adquirir livros nas bancas instaladas no local. Além disso, uma série de atividades culturais estão programadas para ocorrer durante o evento e no fim de semana.