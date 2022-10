Feira do Livro de Nova Petrópolis inicia nesta sexta-feira

Tem início nesta sexta-feira (7) a 25ª Feira do Livro de Nova Petrópolis. A programação oficial na Rua Coberta, com comercialização de livros, apresentações musicais e teatrais, lançamento de livros e palestras, ocorre das 9h às 20h no primeiro dia. A abertura oficial do evento, seguida do show do Grupo Estribo de Prata, será realizada às 18h.

Um dos momentos mais importantes da 25ª Feira do Livro ocorre às 9h desta sexta-feira, com o lançamento da edição 2022 do livro "Escritores do Amanhã". Trinta e sete textos, de estudantes de Nova Petrópolis, compõem a coletânea. Ao longo de toda a programação, o público poderá visitar o estande especial do patrono da 25ª Feira do Livro, Gaudêncio Terra. Na sexta-feira, das 9h às 17h, a Feira do Livro terá a participação das cooperativas escolares de Nova Petrópolis, que estarão na Rua Coberta expondo os trabalhos que desenvolvem.

Entre as atividades do primeiro dia, destaque também para a sessão "Escavação das palavras - cartas da Segunda Guerra Mundial", com Jussara Prates e Helena Klein, e para o teatro de fantoches "Minha casa sem Aedes", a cargo da Vigilância Ambiental em Saúde.