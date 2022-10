Antônio Prado implementa lei voltada para jovens

A cidade de Antônio Prado é pioneira, entre os municípios de pequeno porte, a implementar a Lei de Escuta Especializada, que estabelecem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), junto com a prefeitura, está implantando a lei com oficinas de construção de fluxos e protocolos de capacitação de profissionais que farão a escuta especializada na Rede de Proteção e Atendimento a Criança e Adolescente.

O procedimento previsto na lei tem como principal objetivo evitar a vitimização de crianças e adolescentes submetidos a contextos de violência, bem como ampliar o caráter protetivo do atendimento prestado. Na prática, osSistema visa evitar que as vítimas precisem relatar diversas vezes a violência que sofreram ou presenciaram, diminuindo o dano causado e impedindo que parte do relato sofra alterações.

Ao todo, foram realizados cinco encontros para definir os parâmetros da escuta, sendo dois no mês de agosto e três em setembro. O próximo passo será a capacitação dos profissionais das secretarias municipais que irão conduzir o processo. Além disso, ainda será apresentado a todos que integram o sistema de garantias de direitos e autoridades, o documento que estabelece os protocolos e fluxos elaborados pela Rede.

Segundo Ademir Franceschini, presidente do Comdica, a implantação da Escuta Especializada é um desafio para os municípios. "Acredito que as atividades de construção dos fluxos e protocolos, a capacitação de profissionais sensíveis a temática, são sementes que foram plantadas e que irão gerar bons frutos", afirma com otimismo.