Teve início esta semana o Sapiranga Summit. Cerca de 1.500 pessoas acompanharam a programação inicial, que ocorreu no Centro Municipal de Cultura Lucio Fleck e que pode ser acessada também de forma online. O evento ainda ocorre nesta quinta-feira (6), com a presença de painelistas do cenário nacional, além de workshops. A programação é gratuita.

"Vemos que cidades que investem em inovação geram não só melhores índices econômicos, mas qualidade de vida. Sapiranga é uma pioneira por ter esta iniciativa e está de parabéns por articular tudo isso", destacou a secretária-adjunta de Indústria, Comércio e Tecnologia do RS, Simone Stulp. "Sapiranga tem uma vantagem muito grande por falar desse assunto que é relevante para o futuro, pois desperta o interesse das pessoas. Sapiranga pode se tornar um grande polo de inovação no Vale do Sinos", ponderou o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Joel Maraschin.

As inscrições seguem acontecendo. É possível inscrever-se de forma gratuita em duas modalidades, presencial e online.