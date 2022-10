Passo Fundo lança edital para obras na Avenida Presidente Vargas

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, assinou, nesta semana, a abertura do edital para a contratação da empresa que realizará a obra de revitalização e modernização da Avenida Presidente Vargas, anunciada em agosto durante as programações alusivas ao aniversário de 165 anos do município. A via é uma das principais da cidade.

De acordo com o prefeito, a obra prevê a renovação do pavimento em um trecho de 5,2 quilômetros de extensão da via, entre a rua General Canabarro e o Trevo do Ricci, além dos serviços de drenagem, iluminação, sinalização viária, paisagismo e a expansão dos canteiros centrais com a inclusão de ciclovia e caminhódromo.

O secretário de Obras, Rubens Astolfi, informou que os envelopes com as propostas das empresas interessadas em assumir o trabalho serão abertos no dia 27 de novembro. "As melhorias na pavimentação foram projetadas a partir de um diagnóstico técnico baseado em ensaios de engenharia, que apontaram para três diferentes tipos de solução para o trecho: reforço estrutural no pavimento; trechos com fresagem e capa nova de asfalto; e pavimentos em concreto nas paradas de ônibus", explicou.

Além disso, uma das necessidades atuais da Presidente Vargas e que será atendida é a ciclovia. O espaço será anexado aos canteiros centrais logo no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro e contará com caminhódromo a partir das imediações de acesso ao Bairro Planaltina. "Com relação à ciclofaixa que existe atualmente, a nova ciclovia terá uma extensão 3,3 quilômetros maiores. A área receberá iluminação em LED, que também será posicionada para a via", finalizou Rubens.