Projeto para o setor de games é lançado em Novo Hamburgo

Para consolidar e expandir o setor de games no Estado, foi lançado nesta quarta-feira (5), na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, o projeto "Cluster GameRS: cluster de jogos digitais do Estado do Rio Grande do Sul". O projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e está alinhado ao planejamento estratégico do setor para 2030, desenvolvido no programa GameRS, do governo do Estado.

Estão previstas ações para estimular a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema. O professor Cristiano Max Pereira Pinheiro, coordenador do mestrado em Indústria Criativa da Feevale, o primeiro a ser implantado na América Latina, lembrou que a universidade vem trabalhando na área há 15 anos. "Queremos dar visibilidade e contribuir para a sustentabilidade do setor por meio de ações que estimulem a geração de capital intelectual, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema", explicou.

O projeto terá duração de três anos e é prioritário para que o setor de jogos digitais continue a se expandir no Estado. O cronograma para este semestre prevê a contratação de bolsistas, a mediação das desenvolvedoras e o início da orçamentação de materiais permanentes, além de pesquisa operacional e definição de escopo.

O projeto possui oito metas estratégicas: consolidação do arranjo colaborativo de desenvolvedores de jogos; projeto de pesquisa sobre clusters de jogos digitais pesquisa de mercado sobre jogos digitais e articulações com outros setores em novas economias; alcance de serviços coletivos para participantes do cluster e qualificação do produto para fechamento de novos negócios; realização de missões e consultorias para internacionalização; programa de produção de conteúdo para a formação de qualificação profissional continuada; software de gestão do cluster para gerenciar negócios e conteúdo e realização de eventos de negócios para facilitar os contratos internacionais.