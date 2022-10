Canoas projeta a construção de centro de natação

O prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques, recebeu o canoense e medalhista olímpico Fernando Scheffer na sede do Executivo. O atleta é nadador profissional e medalhista nos 200 metros livre nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

O objetivo do encontro foi tratar da construção de um Centro de Treinamento de Natação na cidade, que prevê duas piscinas olímpicas, uma de 50 metros e outra de 25 metros. "Desde a minha vitória em Tóquio, voltei com o sonho de criar um projeto com jovens em Canoas, minha cidade natal, para desenvolver a natação aqui, tanto do desporto quanto no paradesporto. Tenho certeza que conseguiremos descobrir novos talentos", destacou Scheffer.

O projeto do Centro de Treinamento ficou estimado em R$ 12 milhões, conforme pesquisa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. "Há cidades do país que possuem piscinas de 50 metros ou de 25 metros, mas nenhuma possui um projeto como este que imaginamos em parceria com o Fernando Scheffer. Seria, com certeza, um grande diferencial para o esporte de Canoas em nível nacional e mundial", enfatizou o secretário, Carlos Lanes.

Segundo o secretário adjunto da pasta, Jerson Cunha, visitas técnicas na Secretaria Nacional de Esporte e Rendimento já foram realizadas para viabilizar recursos para o projeto. "Sabemos que o investimento é alto e que não teremos como garantir 100% do valor. Por isso, agora, estamos tentando recursos com o governo federal, Estadual, com parceiros da iniciativa privada e através de recursos de emendas", acrescentou