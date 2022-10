Os passageiros do transporte coletivo urbano de Bento Gonçalves que utilizam o cartão Vino terão redução na tarifa para R$ 4,75, um desconto de R$ 0,25 do preço atual - de R$ 5,00; O subsídio foi autorizado em lei aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada em setembro pelo prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira.

A legislação corresponde com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, priorizando o transporte público coletivo e promovendo a melhoria da mobilidade urbana. O valor cobrirá a gratuidade para pessoas de famílias do Cadastro Único para Programas Sociais, que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo concedidas 10 passagens mensais, e integralmente do público entre 60 e 64 anos. "Estamos com esse subsídio auxiliando na redução do valor da passagem de ônibus para população que utiliza o cartão para transporte", destaca o prefeito.

Será concedido para as empresas o subsídio de até R$ 2.2 milhões. O valor é calculado pelo fluxo de passageiros. Os usuários que optarem pelo pagamento em dinheiro seguem com a tarifa de R$ 5,00. O decreto que regulamenta a normativa foi publicado nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial, e a redução do valor entra em vigor 48h após a publicação - ou seja, a partir de sexta-feira (7)