Empresas de turismo de Santa Maria retomam faturamento

Empresas ligadas ao setor do turismo em Santa Maria aumentaram a arrecadação entre janeiro e agosto de 2022. Comparados ao mesmo período de 2021, houve um acréscimo de R$ 17.4 milhões na receita. Os dados são monitorados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e levam em consideração empresas como agências de turismo, hotéis, motéis, empreendimentos de transporte turístico, de produções cinematográfica, teatrais e musicais, de locação de veículos, de lazer e entretenimento e de sonorização.

De janeiro a agosto de 2022, a arrecadação do setor chegou a R$ 62.6 milhões, enquanto no ano passado, entre os mesmos meses, foi de R$ 45.2 milhões. O aumento é de, aproximadamente, 38,6%. A contribuição das empresas com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que é direcionado ao município, também cresceu, cerca de R$ 653 mil a mais no período.

Conforme análise do prefeito em exercício, Rodrigo Decimo, é possível afirmar que as atividades das empresas voltadas ao turismo começam a se aproximar do ritmo de antes da pandemia. A arrecadação de 2022 já chegou ao patamar averiguado durante todos os 12 meses de 2018. "É um alento ver a recuperação, que foi possível graças à vacinação contra a Covid-19 e a persistência dos empreendedores no setor do turismo. É importante também que o lucro das empresas também esteja em crescimento, para que essa retomada seja ainda mais consistente. Santa Maria é a porta de entrada para as belezas e os atrativos de toda a região central e, com os voos diretos com São Paulo, que iniciam em novembro, a tendência é que o turismo seja fomentado ainda mais", afirma Decimo.