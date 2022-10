Oktoberfest de Igrejinha movimenta o setor hoteleiro da cidade

Faltando pouco mais de uma semana para a 33ª Oktoberfest de Igrejinha, a rede hoteleira da região, por exemplo, já está praticamente lotada. Alguns hotéis registram 95% de ocupação para os dois finais de semana da festa. A festa germânica acontecerá de 14 a 23 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings.

Com vagas praticamente esgotadas, o Hosting Hotel, localizado no berço da Oktoberfest, está com 80% de ocupação, número superior ao mesmo período da última edição da festa. Segundo a administradora do hotel, Selvani Maria Zimpel a procura está intensa. "Neste período, a movimentação do turismo é bem maior, trazendo muitos benefícios para a nossa cidade e sendo muito bom para a rede hoteleira", relata.

Com a lotação dos hotéis de Igrejinha, os visitantes também buscam opções nas cidades próximas, como Três Coroas. Na cidade, o Hotel Caminhos da Serra está com quartos disponíveis apenas para os dias de semana, registrando lotação máxima para dois finais de semana da festa. Para o hotel, a Oktoberfest de Igrejinha representa cerca de 40% do faturamento do mês de outubro. "A Oktoberfest é indiscutivelmente um dos eventos mais importantes do calendário anual da região", comenta o sócio, Djonatan Schwingel.

Além de buscar opções nas cidades vizinhas mais próximas, como Três Coroas, Parobé e Taquara, os visitantes também podem se hospedar em hotéis e pousadas de Gramado e Canela, municípios que oferecem ampla variedade no setor hoteleiro. No site da festa, é possível conferir a lista de empresas de hospedagem cadastradas junto ao Departamento de Turismo da Prefeitura de Igrejinha