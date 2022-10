Com 500 expositores, Frinape volta a ocorrer em Erechim

Mais uma evento volta ao modelo presencial em 2022. Na região norte do Rio Grande do Sul, a Feira Regional Industrial e Agropecuária de Erechim (Frinape) pretende movimentar os setores econômicos do Alto Uruguai - e até mesmo de cidades de Santa Catarina - na festividade, que ocorre de 10 a 20 de novembro no Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (Accie). Com entrada gratuita, a organização tem a expectativa de que 350 a 400 mil visitantes passem pelo local, que englobará uma série de atividades.

Ao todo serão cerca de 500 expositores que se dividem entre os setores indústria, comércio, serviços, agropecuária e tecnologia. A área da agricultura familiar também estará presente nos pavilhões. Para tirar a Frinape do papel, segundo conta o presidente da Accie, Fábio Vendrusculo, foram investidos cerca de R$ 8 milhões, boa parte do município, além das contrapartidas da entidade. O evento estava programado para ocorrer em 2020 e foi transferido por conta da pandemia.

Segundo Fábio, a Frinape é um momento esperado pela economia de toda a região, por atrair visitantes de todas as partes do Estado para a região. Segundo ele, há uma grande expectativa, sobretudo dos expositores. "A procura foi muito maior do que em outros anos. Oferecermos condições diferenciadas, com o pagamento parcelado dos custos para eles, a fim de que chegassem no evento com as contas em ordem", explica.

A 17ª edição mantém uma das tradições que são mantidas desde a década de 1980: a representatividade. Além da corte, com a rainha, Nathália Spagnol, e das princesas, Sabrina Boller e Laura Skomra Pezzin, outras sete meninas compõem o time de soberanas, como líderes de etnias que estão na cidades - poloneses, italianos, alemães, israelitas, dentre outras.

Além disso, a Frinape vai englobar outros eventos dentro do parque. A Cidade da Cultura promete levar apresentações artísticas ao público. No agro, a Fenamate, com enfoque em um dos produtos mais pujantes da economia local, trará oficinas sobre a bebida típica gaúcha. Ainda ocorrerá a Fenagro, que além da exposição de animais terá palestras sobre tecnologia, e inovação no campo.

A feira do norte gaúcho também quer se comprometer com a sustentabilidade. Uma parceria entre empresas e a prefeitura vai promover um inventário de emissão de gases do efeito estufa para que seja feita a compensação das emissões via créditos de carbono.

Na parte de shows, atrações nacionais vão pisar em Erechim. Os sertanejos Gusttavo Lima (dia 10), Jorge e Mateus (12), Hugo e Guilherme (14) e Israel e Rodolfo (19) estão confirmados. Apenas para os shows serão cobradas entradas, que podem ser adquiridas online pelo site e aplicativo BaladApp.