Caxias do Sul ganha unidade do Correios Empresas

Os clientes que têm contrato com os Correios já podem contar com mais opções de serviços na serra gaúcha. A primeira unidade do Correios Empresas na região foi inaugurada em Caxias do Sul. A agência fica localizada na rua Wilson Drago Fantinel, nº 506, no bairro Cidade Nova, com atendimento de segunda a sexta, das 10h às 20h.