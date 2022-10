Prefeitura prepara festividades para os 340 anos de São Borja

A segunda-feira (10) será de festa em São Borja. A data é dedicada ao padroeiro, São Francisco de Borja, e também assinala o aniversário de formação histórica do município. São 340 anos a partir do surgimento da Primeiro dos Setes Povos Missioneiros no Brasil, em 1682, como resultado da ação em parceria de jesuítas e índios guaranis.

As atividades começam às 8 horas no trevo de convergência das BRs 285 e 287. No local, haverá bênção de veículos e celebração religiosa sob coordenação da Igreja Matriz São Francisco de Borja. Depois, haverá deslocamento em carreata até o Parque Esportivo General Vargas. No Parcão acontece concentração, às 9h, começando passeata para concentração e missa campal, às 10h, na Praça XV de Novembro.

A programação prosseguirá às 14h, também na praça central e em frente a prefeitura. Um amplo roteiro de atrações estará acontecendo, incluindo apresentações de arte e cultura. Serão promovidos diversificados shows musicais, entidades tradicionalistas e ainda apresentações teatrais e de dança. A finalidade é colocar a comunidade em movimento, mostrando seus valores e talentos nas várias vertentes de criação.

Para a partir das 19h está previsto um evento celebrando e valorizando os eventos e vultos históricos. Será momento também de lembrar e agradecer as centenas de são-borjenses nativos ou adotivos que deram e dão a sua contribuição ao longo dos 340 anos de história. Finalmente, um grande show musical vai encerrar a programação, com Mano Lima.

Além disso, na Praça XV de Novembro, instituições comunitárias, de prestação de serviços e organizações associativas também marcarão presença. Tendas com serviços variados estarão à disposição. Um dos destaque será uma variada praça de alimentação.

Outro ambiente, também, na praça, será um "túnel do tempo". Através de imagens e de outras referências materiais, mostrará uma síntese da cronologia evolutiva de São Borja desde o seu surgimento em 1682 até chegar à atualidade como Capital Gaúcha do Fandango.