Dom Pedrito anuncia R$ 15 milhões para obras

A prefeitura de Dom Pedrito oficializou a contratação do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa 2), voltado ao setor público, no valor de R$ 15 milhões. Com o montante, a prefeitura ampliará os investimentos em infraestrutura.

O recurso deverá ser destinado à pavimentação e à drenagem de vias e em políticas municipais de habitação. O prefeito Mário Augusto de Freire Gonçalves lembra que, em 2017, ao assumir a gestão, Dom

Pedrito tinha apenas 30% das ruas pavimentadas. A expectativa é de que o mandato seja encerrado com pelo menos o dobro de vias asfaltadas. "Sabemos que a infraestrutura ainda pode melhorar, e é exatamente isso que vamos fazer com esses recursos. Neste ano em que o município completa 150 anos, estamos voltados especialmente para atender as necessidades da população", disse o prefeito.

O processo tramitou durante um ano entre a Prefeitura e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Agora, os projetos e os ajustes orçamentários estão em andamento para a correta aplicação dos recursos. Para a secretária de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, Luciane Moura, o momento foi um marco para a cidade. "O município permaneceu por décadas estagnado em relação aos investimentos em infraestrutura. A nova política da Caixa de estar mais próxima dos municípios fez toda a diferença na construção dessa parceria", destaca.