Projeto de reciclagem será ampliado em escolas de Portão

Um projeto voltado para a sustentabilidade no município de Portão será ampliado. Mais duas escolas da cidade farão parte da iniciativa, cujo objetivo é trabalhar a educação ambiental e a coleta de plástico e outros materiais nas redes de ensino da região, oferecendo bonificações pelo volume entregue para reciclagem.

Desde o início do ano, 12 mil quilos de plástico já foram beneficiados através do programa, que já conta com 44 escolas do Rio Grande do Sul destinando os resíduos. Localizada no bairro Portão Velho, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Edmundo Kern passa, por meio do projeto, a estimular os alunos a entregarem materiais recicláveis como garrafas pet, papelão, alumínio e plásticos em geral. A outra instituição participante, com a mesma proposta, é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosalino Rodrigues Coelho, situada em Rincão do Cascalho.

Anualmente, as instituições recebem, por cada quilograma de plástico pós-consumo entregue à Plastiweber, que propõe o projeto, um retorno econômico, para a promoção de melhorias nas escolas e a compra dos materiais necessários. Todos os colégios parceiros obtêm um certificado de participação. "Agora, o Escola Sustentável passa a integrar os estudantes de Portão em uma iniciativa de reciclagem, abrangendo a conscientização sobre o descarte correto dos resíduos e a percepção do plástico como um ativo econômico com potencial de transformação. Com o auxílio das escolas, estamos possibilitando o fechamento de uma cadeia circular de suprimentos, para que o fim seja, na verdade, um novo começo. Quanto mais instituições do Rio Grande do Sul aderirem ao projeto, mais benefícios socioeconômicos e ambientais estaremos promovendo", destaca o diretor administrativo da empresa, Moisés Weber.

O Escola Sustentável existe desde 2009, promovendo a conscientização sobre sustentabilidade entre os estudantes. Em 2016, o projeto passou a incentivar a destinação dos materiais para processamento e beneficiamento na Plastiweber e, desde então, mais de 48 mil quilos de plástico foram reintegrados à cadeia produtiva e mais de 30 mil alunos foram alcançados.