Feira Loucura por Sapatos inicia em Novo Hamburgo

A partir desta quinta-feira (06), a Fenac, em Novo Hamburgo, recebe uma das principais promoções de calçados, bolsas, roupas e acessórios da região: a Loucura por Sapatos. Durante 11 dias, das 10 às 21h, o evento reunirá mais 150 expositores, com a expectativa de superar o público de 80 mil visitantes, oferecendo opções de entretenimento e lazer para toda a família.

Nesta edição, uma das novidades será a instalação da Fábrica Modelo, uma mini fábrica de calçados na entrada da feira, em parceria com a Calçados Beira Rio, onde os visitantes poderão acompanhar a fabricação de calçados em tempo real e tirar dúvidas sobre o processo com os 10 colaboradores da empresa que estarão atuando no local diariamente. A expectativa é produzir 4.500 pares ao total. A fábrica funcionará em todos os dias de evento, das 10 às 21 horas, exceto em 10 e 11 de outubro.

Nas redes sociais da Loucura por Sapatos, o público encontra um card que garante entrada gratuita ao visitante, de segunda a sexta-feira, exceto no feriado. Somente é necessário apresentar uma captura de tela (print) do card no acesso ao evento. Quem não conseguir apresentar o card precisa pagar R$ 6,00 o ingresso.

No primeiro andar dos pavilhões da Fenac, em paralelo à feira, acontecerá o 14° Festival de Cervejas Artesanais. O evento reunirá 20 expositores, incluindo cervejarias artesanais da região e food trucks com gastronomia variada, além de música ao vivo no happy hour. De segunda a sexta-feira, o festival acontecerá das 16 às 22 horas e sábados, domingos e feriado, das 10 às 22 horas.