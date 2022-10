O Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal de Bom Jesus completou primeiro ano de funcionamento. No local são oferecidos de forma gratuita os serviços da Receita evitando assim que os moradores tenham que se deslocar para outros municípios.

Para todos os procedimentos que são possíveis se realizados no PAV há uma tabela com a documentação necessária para que sejam resolvidas as demandas do cidadão, explicam as funcionárias Janine Macedo de Azevedo e Soraia Policastro Dalbó. "Às vezes, encontramos algumas dificuldades especialmente quando se refere a documentação relativa ao meio rural".

Foram realizados 27 atendimentos no PAV, no período de fevereiro a agosto de 2022. Desses, 19 atendimentos, ou seja 70% correspondem a consultas e emissão de comprovantes de CPF. Os demais dizem respeito a consultas de situação fiscal, e orientações gerais prestadas pela Receita Federal.