As equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul trabalham na etapa final de implantação do interceptor de ligação do sistema Dal Bó ao sistema Tega. A construtora Pelotense, responsável pela obra, executa ajustes para iniciar a fase de testes hidráulicos. Enquanto isso, em outra frente de trabalho, o Samae prepara ações já visando a desativação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dal Bó.

Conforme o superintendente de Serviços de Esgotamento Sanitário, Marco Mees, estando superados os aspectos técnicos e legais, será possível realizar o desvio do esgoto bruto para a nova rede, viabilizando o início do processo de desativação da ETE Dal Bó. Fazem parte dessa obra a implantação de redes coletoras de esgoto do tipo separador absoluto no loteamento Jardim Esmeralda. No total, as melhorias estão orçadas em cerca de R$ 3,5 milhões. Atualmente, 97% da obra está concluída e a previsão de conclusão é para o mês de outubro.