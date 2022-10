Cartório de Idosos é inaugurado em Santa Cruz do Sul

A Polícia Civil inaugurou, em Santa Cruz do Sul, mais um cartório dedicado à investigação de crimes contra a pessoa idosa no Estado. Este é o primeiro cartório do tipo na cidade e o 13º no rS. Na cerimônia, que ocorreu no auditório do Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania (Cisp), ainda foram entregues duas viaturas para a Polícia Civil. Ambos os veículos foram adquiridos com repasses da prefeitura e de programa de colaboração entre Estado e comunidade.

Os atos fizeram parte da programação oficial em comemoração aos 144 anos do município. Na ocasião, também foi inaugurado o Laboratório Regional de Perícias em Drogas do Instituto-geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul. Assim como o novo laboratório, o cartório especializado funcionará junto ao Cisp, que fica na avenida Euclydes Nicolau Kliemann, 1515.

Além de Santa Cruz do Sul, a Polícia Civil tem instalados, no interior do Estado, cartórios de idosos nas cidades de Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado, Pelotas, Bagé (2), Santo Ângelo e Tramandaí. Na Região Metropolitana, há cartórios de idosos em Gravataí, Canoas, Esteio e Novo Hamburgo.