Iniciou esta semana a formação de professores da Educação Infantil da rede municipal de São Sebastião do Caí, na área de robótica, com o uso do pacote chamado Explorador Kids. As educadoras receberam os kits educacionais para iniciarem o treinamento já utilizando as ferramentas.

A formação é composta por três módulos que será aplicado ainda nesse ano, para que se possa iniciar a aplicação com as crianças das escolas de educação infantil. O projeto visa desenvolver o pensamento computacional, oferecendo direitos de aprendizagem, campos de experiência, o letramento e os conhecimentos matemáticos na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, atendendo, ainda, à educação especial em todas as suas etapas.

Essa solução foi desenvolvida com o objetivo de oferecer aos professores e estudantes um recurso didático com alto potencial criativo e de fácil adaptação aos currículos escolares. Com programação plugada ou desplugada, oferece um recurso interativo, completo, adaptativo e apaixonante para ensinar e aprender com as crianças. Esse projeto atende à 5ª competência que compõe as 10 propostas pela Base Nacional Comum Curricular, que define diretrizes para que todas as instituições de ensino básico, até o último ano do fundamental, reestruturem seus currículos.