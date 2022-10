Empresa do Paraná vence licitação e assumirá a gestão do estacionamento rotativo de Novo Hamburgo

A empresa G2 Empreendimentos e Logística Ltda., sediada em Cornélio Procópio (PR), será a responsável por fornecer a solução tecnológica para o novo sistema de estacionamento rotativo, que irá substituir a Faixa Nobre em Novo Hamburgo Além da total informatização em rede, com o controle de dados e serviços de uma central de atendimento, a G2 participa do treinamento especializado a uma exclusiva equipe. O estudo realizado pela Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), que serviu de base ao projeto do novo sistema, prevê a presença de monitores inclusive para quem tiver alguma dificuldade com o aplicativo para smartphones.

De acordo com o diretor-geral da Comur, Maurício Saul, o novo sistema traz significativas melhorias e agilidade para um processo estagnado há mais de 20 anos, de modo a democratizar o acesso de motoristas às principais vias do município por permitir uma rotatividade maior no Centro. "A partir do momento em que o usuário tem o aplicativo baixado, ele descobre que o processo é extremamente simples e prático", destaca Saul.

A mudança na gestão das áreas de estacionamento da cidade vão gerar algumas mudanças para os usuários da cidade do Vale do Sinos. Nessa atualização, as formas de validação e pagamento do tíquete de estacionamento serão realizadas especialmente via aplicativo, com ampliação no tempo máximo de permanência do veículo na vaga das atuais 2 para 3 horas.

O Centro da cidade terá duas áreas tarifadas, a Zona Verde e a Zona Azul, sendo a primeira com mais de1.250 vagas e a segunda, bem centralizada, com 740 pontos de estacionamento. Não há informação sobre ampliação dos espaços.