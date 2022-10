Romaria deve mobilizar 150 mil fiéis em Cruz Alta

Milhares de pessoas se preparam para participar da 71ª Romaria Diocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, que neste ano volta a ser presencial. Com o tema "Maria caminha com o seu povo", a romaria deste ano espera reunir mais de 150 mil fiéis, em Cruz Alta.

A novena preparatória já está acontecendo desde o mês de setembro, reunindo um grande número de fiéis a cada noite, com as celebrações presididas pelo Administrador Diocesano Padre Silvio Jorge Mazzarolo e pregadores da diocese e de dioceses coirmãs. Sempre após cada celebração, o povo é convidado a participar da quermesse, que está sendo realizada no salão paroquial, pelos organizadores desta edição.

No domingo (9), a programação inicia com a acolhida do povo, em frente à Catedral. A equipe de acolhida estará auxiliando aos que chegarem, encaminhando para a missa das 8h, que será celebrada pelo Pe. Márcio Laufer. A caminhada deverá iniciar por volta das 9h, quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima será levada, da Catedral, em romaria, até o Santuário Diocesano.

A missa principal, que acontece às 10h, no Santuário, será celebrada pelo Arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, concelebrada pelos padres da Diocese de Cruz Alta. E, às 14h30min, haverá a bênção da saúde, com o Padre Luiz Carlos Leite.