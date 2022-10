Edição da Fenchamp espera atrair 100 mil pessoas em Garibaldi

A partir da próxima quinta-feira (6), mais de 100 mil pessoas são esperadas em Garibaldi para a edição de 2022 da Festa do Espumante Brasileiro, a Fenachamp. Retomado após os adiamentos pelas restrições da pandemia, o principal evento do município terá programação até o dia 30 de outubro, contando com diversas atrações gastronômicas e culturais.

O visitante terá à sua disposição mais de 100 rótulos diferentes da bebida símbolo da cidade, além da oportunidade de conhecer as vinícolas responsáveis por mais de 90% dos espumantes produzidos no Brasil. "Esse é o momento da retomada. Depois de ser transferida no ano passado devido à pandemia, agora estamos concretizando mais uma edição da maior festa do município", comemora o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini.

O presidente do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, responsável pela organização da Fenachamp, Giliano Verzeletti, destacou que a expectativa é grande para esse ano. "Esta retomada, depois de dois anos muito difíceis, merece uma celebração que reconecte nossa identidade histórica a este novo momento, reunindo as pessoas em um ambiente festivo e com muitas atrações", salienta.

Um dos destaques da programação será o Sabrage Coletivo, que ocorre no dia 8 de outubro, a partir das 16h30, junto ao Anfiteatro do Parque da Fenachamp. Em torno de 430 pessoas confirmaram a sua participação na atração, que prevê a abertura de garrafas com um sabre. A iniciativa segue o ritual que começou na edição de 2009, e já quebrou duas vezes o recorde mundial de participantes, registrado no Guinness Book.

A pista itinerante de esqui será outro destaque da programação, resgatando uma das maiores atrações turísticas da região nas décadas de 1970 e 1980. A estrutura, idealizada pela Associação Amigos do Esqui de Garibaldi, proporcionará aos visitantes a possibilidade de aprender técnicas e viver a experiência do esporte.

Além disso, durante todo o período da festa, na Vila Típica Italiana, os visitantes poderão conhecer mais da história e cultura dos descendentes de imigrantes italianos, além de aproveitar os tradicionais produtos coloniais e artesanato. Outra atração serão as oficinas de degustação de espumantes. Sob a coordenação de profissionais de vinícolas expositoras, os cursos são gratuitos e acontecem sempre às sextas-feiras e sábados, além do dia 11 (véspera de feriado) e uma edição com sucos de uva, no dia 12.

As entradas custam R$ 12,00, de forma antecipada (se compradas no site do evento) ou R$ 15,00 no local. Crianças até 10 anos não pagam. Aos domingos, das 11h às 14h, a entrada é liberada. O estacionamento tem custo de R$ 15,00.