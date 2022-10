Projeto do Samu é desenvolvido em escolas públicas de Erechim

A Secretaria de Saúde leva até às escolas de Erechim o projeto Samuzinho. A atividade é desenvolvida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Rede de Urgência e Emergência do município.

Conforme explica a secretária de Saúde, Eclesan Palhão, o projeto é voltado a crianças e jovens das escolas públicas municipais de Erechim. O objetivo é ensinar, de uma forma lúdica, noções de primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos e em ambiente escolar.

A equipe responsável pelo treinamento nas escolas promoveu as ações em duas escolas, com a participação de 150 alunos da Escola Paiol Grande e cerca de 100 estudantes na Escola Dom Pedro. A intenção é informar sobre prevenção de acidentes. As crianças e jovens são informadas também sobre os perigos de mexer em uma tomada elétrica e no fogo, assim como outras ações que podem ser evitadas e gerar mais segurança em casa, nas ruas e no ambiente escolar.

O projeto tem cronograma periódico e pretende percorrer todas as escolas municipais de Erechim. "Dessa forma, também é possível despertar nessas crianças o desejo de serem futuros profissionais de saúde", afirma a secretária de Saúde.

Segundo a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência, Elaine Strassburg, a melhor ferramenta para um futuro melhor é ensinar as crianças sobre assuntos que podem salvar vidas. "Esses pequenos estão tendo um aprendizado importante para o futuro, sabemos que as crianças levam esse ensinamento além da escola para seus familiares, o que também é decisivo para a escolha de uma profissão lá na frente", destaca a coordenadora.