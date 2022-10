A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), em parceria com a Prefeitura de Lavras do Sul, participa das ações do "Dia C de Cooperar/Recicla Lavras". O objetivo da campanha é despertar a consciência e engajar a população para o uso e descarte responsável dos produtos eletroeletrônicos.