Parobé recebe o inventário de patrimônio histórico

Após um ano de pesquisa e catalogação, as Faculdades Integrantes de Faccat (Faccat), por meio do curso de História, entregaram o Inventário de Patrimônio Cultural, Material e Imaterial de Parobé para o prefeito Diego Picucha. Na ocasião, o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, entregou o documento que reúne mais de 50 registros.

Os trabalhos de pesquisa iniciaram no segundo semestre do ano passado e a iniciativa foi uma proposta eleita em uma Consulta Popular, tendo como meta o apoio do desenvolvimento cultural e de produtos de turismo regional. "O inventário será muito importante, principalmente, para as nossas crianças", disse o prefeito de Parobé.

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, destaca a importância do documento, que poderá ajudar até com o desenvolvimento econômico e cultural do município. "Parobé tem muita história, tem um rico patrimônio cultural material e imaterial. É importante que este material chegue nas escolas para que as crianças e jovens tenham este conhecimento também. Vamos entregar este documento a nível de estado, para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Turismo do Estado", revela Backes.