Nova empresa é contratada para assumir coleta de lixo em Taquara

Desde sábado (1º), uma nova empresa começou a realizar a coleta seletiva e convencional de resíduos domésticos de Taquara. A J. Liz Soluções venceu a licitação de contratos para a prestação dos serviços, o que permitirá economizar R$ 18 mil ao mês em relação ao valor que era pago à antiga contratada.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, toda a planilha de custos foi calculada com base nos requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). "A coleta seletiva precisa ter um tratamento diferenciado, com caminhão gradeado, estimulando a separação do lixo doméstico, bem como a educação ambiental", reforçou.

A equipe de profissionais contará em sua maioria com colaboradores que já prestavam este serviço. "A empresa, que já atende em cidades do litoral gaúcho, está se adaptando aos roteiros, consolidando os trajetos e cronogramas de recolhimentos mais fiéis à realidade geográfica de Taquara. Conseguimos conferir o trabalho de forma remota, por geolocalização. Nos próximos dias, também serão instalados os novos contêineres. Pedimos a compreensão da comunidade neste momento, mas logo tudo estará normalizado", garante Matheus.

Para 2023, o município pretende instalar uma balança para pesagem exata do material que vai para o aterro sanitário. A prefeitura já está em tratativas com uma empresa para alternativas sustentáveis quanto ao direcionamento final dos resíduos, como termoprocessamento e geração de energia limpa.