A instalação das lixeiras comunitárias no interior de Venâncio Aires deve ser concluída até o fim do ano. No total, 45 itens já foram instalados na zona rural do município e 55 estão sendo produzidos, totalizando 100 equipamentos de dois metros cada. A expectativa é de que o serviço seja finalizado em novembro.

As lixeiras estão sendo instaladas a partir de estudo que apontou os pontos que mais necessitam. Dessa forma, o trabalho está sendo realizado de acordo com orientação técnica com profissionais que trabalham com a coleta. Conforme o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, ainda restam os distritos de Deodoro, Vale do Sampaio e Linha Brasil a receberem os equipamentos.

"O objetivo é implantar as lixeiras onde a população do interior possa destinar corretamente o lixo, além de deixarmos o município limpo e distante da proliferação de vetores de doenças", destaca o secretário. A instalação das lixeiras comunitárias no interior contou com recursos próprios do município. A medida teve investimentos de cerca de R$ 190 mil.